В России грядет локдаун. Но матчи КХЛ не отменят

Рассказываем, как отразится на хоккейном чемпионате новая волна коронавируса.

Игры отменять не собираются

В конце апреля нынешнего года, когда «Авангарду» вручали Кубок Гагарина практически при полных трибунах, мы с ужасом вспоминали тот же месяц 2020-го, когда чемпионат КХЛ был сначала остановлен, а потом отменен после первого раунда плей-офф. Уж весной 2021 года мы были уверены, что те непонятные и оттого немного страшные времена ушли безвозвратно в историю.

Уверены, но не до конца. Слишком непредсказуем новый вирус, а также то, что творится вокруг него. Буквально вчера появились инсайды о новом локдауне, а сегодня о нем объявил президент страны. Конечно, он будет не такой жесткий, как самый первый, так как мы уже более-менее умеем лечить коронавирус, а также знаем элементарные меры его профилактики. Знаем, но не соблюдаем. Или соблюдаем, но не до конца и не все.

Что будет с хоккеем? По нашей информации, КХЛ не собирается останавливать чемпионат. Другое дело, что матчи могут пройти без зрителей, а это тоже не добавляет эмоций ни нам, ни участникам. Но лучше так, чем полная отмена мероприятий.

Наверняка многие из нас посмеивались над НХЛ и их безмерной предосторожностью, когда заокеанская лига организовала плей-офф в двух канадских «пузырях», а потом провела весь регулярный чемпионат и первый раунд Кубка Стэнли с регламентом, по которому все соперники играют между собой исключительно в рамках своих дивизионов. У нас весь сезон чемпионат худо-бедно шел. Пусть местами без зрителей, а вирус выкашивал целые команды настолько, что составы на 80 процентов состояли из резервистов ВХЛ и МХЛ. Но все же полноценный чемпионат с разъездами и достаточно бодрым плей-офф провести удалось. Теперь злорадство сменилось более привычным для нас по отношению к НХЛ чувством зависти. В большинстве городов матчи проходят при полных трибунах, как в былые времена. У нас же до атмосферы праздника далеко. Лишь в считаном числе городов трибуны разрешено заполнять свыше трех тысяч.

Что будет с посещаемостью КХЛ дальше

Главный повод для возмущения болельщиков звучит логично: зачем нужно вакцинироваться, если на массовые мероприятия все равно пускают лишь частично, а не всех? Складывается ощущение, что спортивные организации России ничего не делают для повышения посещаемости вакцинированных или обладателей QR-кодов. Однако по отношению к КХЛ это мнение ошибочное: по нашей информации, лига взаимодействует с Роспотребнадзором в ежедневном режиме. Контролируется ситуация с вирусом и среди участников. Случаи заболевания у хоккеистов по-прежнему есть, но единичные. О повальной эпидемии, как было год назад, речи не идет, подавляющее большинство игроков, тренеров и персонала переболели или привиты. Случаются и ложноположительные тесты, как было с главным тренером «Металлурга» Ильей Воробьевым, из-за чего он не смог стать гостем редакции «СЭ».

Ходят на КХЛ неважно. QR-коды есть не у всех, заморачиваться с их приобретениями, если ты не сделал прививку, люди не хотят. Кое-где в России разрешено заполнять помещения, где проводятся массовые мероприятия, на все 100 процентов, если у зрителей есть QR-код, — например, такое решение недавно принял театр «Ленком».

Болельщики на матче КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Москве разрешена 30-процентная посещаемость, но и эта квота редко бывает до конца заполнена. В столице уже достаточно много вакцинированных, но, видимо, людей охватила хандра, да и клубы уже не так сильно переживают о количестве публики. Будет ли аншлаг или 50 процентов зрителей — разница принципиальна, а переживать о том, придет ли на матч 3000 или 2000, можно не так сильно.

Тем не менее лига не оставляет попыток договориться с властями о разрешении на 100-процентную посещаемость матчей людей с QR-кодами. Пока предложение отложено в стол. Решение это, скорее, политическое: в регионах вакцинация идет слишком медленно, а количество заболевших неуклонно растет. Тем не менее к весне ожидается спад очередной волны, и Роспотребнадзор может разрешить заполнять трибуны до отказа, естественно, при наличии QR-кодов. В общем, верим, что хотя бы к плей-офф в наш хоккей вернется прежняя атмосфера, а осеняя хандра и уныние пройдут.