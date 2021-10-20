«Лайтнинг» уже поместили нападающего в долгосрочный список травмированных.

На фоне неожиданных новостей из штаба сборной России болельщики могли упустить не менее важную информацию. Должность Ильи Ковальчука, полномочия советников и консультантов главного тренера — эти темы можно обсуждать бесконечно, но прийти к единому мнению вряд ли получится. В конце концов, на китайский лед никто из перечисленных выше личностей не выйдет. Куда больше опасений вызывает здоровье Никиты Кучерова, включенного в VIP-тройку сборной на Олимпиаду-2022. Нападающий «Тампы» получил повреждение в безобидном эпизоде субботнего матча с «Вашингтоном». Никто не применял против него силу, не впечатывал в борт и не бил клюшкой. Кучеров столкнулся с Гарнетом Хэтэуэем, после чего почувствовал боль и, держась за верхнюю часть ноги, покатил на лавку.

Третий период форвард «Лайтнинг» не доиграл. Россиянина увели в раздевалку, а после матча главный тренер «Болтс» Джон Купер только добавил неопределенности состоянию Никиты.

— Надо разобраться. Я не врач. Я даже не видел повтора эпизода по ТВ, так что не могу ответить вам, что с ним произошло. Его обследуют, когда мы вернемся домой. Он крепкий парень, надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло. Но пока слишком рано говорить, что случилось, — сказал Купер.

The expected long term absence of Nikita Kucherov, how long he might be out, how it affects #GoBolts and who fills the roles he plays as #TBLightning still waiting for full report on the former MVP https://t.co/563hN61kqi pic.twitter.com/7leI4uwXDM — Lightning Insider (@Erik_Erlendsson) October 19, 2021

18 октября освещающий жизнь «Тампы» журналист Эрик Эрлендссон написал в Twitter, что Кучерову может потребоваться операция. Новость не самая оптимистичная. Никита пропустил прошлую регулярку как раз из-за операции на бедре. Повреждение лидера «Лайтнинг» породило целую конспирологическую теорию. «Тампу», которая вывела зарплату Никиты за потолок зарплат, поместив его в долгосрочный список травмированных (с англ. LTIR), обвиняли в афере и несоблюдении правил лиги.

Завистники предполагали, что «Лайтнинг» намеренно спрятали Кучерова для других финансовых маневров. Какие бы обвинения им ни предъявляли, «Болтс» все сделали по регламенту. Пока Никита лечился, он находился в LTIR. Высвобожденные деньги «Молнии» потратили на других игроков, сохранив тем самым свои основные активы. «Тампа» продлила контракты с Яном Руттой и Эриком Чернаком. Подписала трехлетнее соглашение с Энтони Чирелли. А в плей-офф, когда потолок зарплат теряет силу, Кучеров вернулся, показал невероятный хоккей, словно он и не пропускал несколько месяцев, а команда выиграла второй Кубок Стэнли подряд.

Сейчас история повторяется. «Молнии» включили россиянина в долгосрочный лазарет, а его зарплата не учитывается в платежке. Правда, чуть раньше Купер отмечал, что 56 матчей, как в прошлом сезоне, Никита не пропустит и вернется на лед раньше. Расплывчатая формулировка тренера «точно не со дня на день» подтверждает, что лечение займет длительный срок. Не исключено, что хоккеисту потребуется хирургическое вмешательство, если подтвердится версия журналиста Эрлендссона.

«Тампа» точно не станет форсировать возвращение своего лидера. Команде нужен здоровый Кучеров на вторую половину сезона. Высокое место в регулярке «Лайтнинг» займут и без него, если рассуждать о самых неблагоприятных прогнозах. Потеря Никиты ударит по топ-6, но не так фатально, как, к примеру, травма Коннора Макдэвида. Которая приведет к краху «Эдмонтона». Болельщикам в таком случае можно смело идти сдавать абонементы и переключаться на другие виды спорта.

«Молнии» проиграли первый матч без Кучерова «Флориде» (1:4), когда до ведущей тройки с Пойнтом и Палатом повысили нестареющего Кори Перри. Но преждевременно делать панические выводы по одной встрече. «Тампу» лихорадило и со здоровым Никитой. Помните, как чемпиона чуть было не унизили в Детройте? А разгром от ослабленного травмами Малкина и Кросби «Питтсбурга» в матче открытия? Проблем у команды Джона Купера достаточно. Заменить Кучерова сейчас сложнее, чем год назад, — но это не повод заставлять Никиту выходить на лед, превозмогая боль.

Больше во всей истории волнуют не перспективы «Тампы» (два Кубка выиграли, чего за них переживать), а участие Никиты в Олимпиаде. Точного срока восстановления хоккеиста нет. «Лайтнинг» не торопятся с официальными заявлениями — видимо, в клубе еще сами не решили, сколько времени займет лечение. Из-за легких травм хоккеистов не включают в долгосрочный лазарет. Минимум Никита пропустит 24 дня.

Самый неблагоприятный сценарий для Кучерова — повреждение прооперированного прошлым летом бедра. Рецидив всегда требует основательного лечения, которое может затянуться. Рисковать здоровьем знакового игрока для франшизы, когда впереди еще не один год карьеры, врачи «Тампы» не намерены. Одноклубник Кучерова Михаил Сергачев заверил, что Никита будет готов к Олимпиаде и плей-офф. Сомневаюсь, что защитник, говоря о Никите, преследовал популистские цели и хотел кому-то угодить. Может быть, Сергачеву известно то, что «Молнии» пока не раскрыли публично?