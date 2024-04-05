Тренер «Трактора» решил испугать игрока «Локомотива». Это не истерика, а психологический прием Моуринью

Алексей Заварухин обвинил Максима Шалунова в том, что тот не извинился за травму вратаря Фукале и теперь ему стоит «бояться» в Челябинске.

Первый матч серии между «Локомотивом» и «Трактором». Концовка второго периода. Нападающий ярославцев Максим Шалунов теряет равновесие и пытается дотянуться до шайбы, которая летит в сторону вратаря гостей Зака Фукале. Шалунов врезается в Фукале, и тот остается лежать на льду. Канадец не может продолжить игру, и его меняет Сергей Мыльников. Как выяснилось позже, этот момент станет самым обсуждаемым в плей-офф КХЛ.

Казалось, что шумиха утихнет после первого матча. Было много споров, специально или нет Шалунов врезался в основного вратаря «Трактора». Обвинять ярославца в умышленном нанесении травмы можно, только будучи болельщиком челябинцев, но после второй игры главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин обратил внимание на другой момент.

« Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить. Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Да, поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки — даже не постучал по скамейке, по льду. Он был на льду, все это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Игрок получает травму — ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений.

Максим Шалунов. Фото ХК «Локомотив»

Спасибо медицинскому персоналу «Локомотива» — все быстро, четко, посмотрели, какая у него травма. Но само отношение — мы спортсмены, каждый занимается своим делом, у каждого может случиться травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена » , — заявил Заварухин на пресс-конференции.

Можно по-разному относиться к речи главного тренера «Трактора», но я бы точно не стал говорить, что Заварухин «поплыл» или что-то в таком духе. Он в первую очередь — хороший психолог, и именно благодаря этому ему удалось объединить команду после ухода Анвара Гатиятулина и собственного назначения. Достаточно посмотреть на кадры, как команда в раздевалке отреагировала на слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что с Заварухина снимается приставка и.о.

Но, как говорит сам Заварухин, надо смотреть глубже. Заявления специалиста похожи на то, что в свое время делал знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью. «90 минут игроки находятся под большим давлением, чем я. Поэтому я делаю все, чтобы до и после игры все давление было направлено на меня», — объяснял Моуринью. Для того чтобы заставить команду проникнуться, он погружал ее в ситуацию «мы против всего мира». Он специально провоцировал конфликты с другими игроками, командами и даже с лигой в целом, а футболисты признавались, что все это улучшает атмосферу внутри и объединяет коллектив.