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Сегодня, 13:15

Тренер «Трактора» решил испугать игрока «Локомотива». Это не истерика, а психологический прием Моуринью

Заварухин раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Шалунова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Алексей Заварухин, Максим Шалунов.
Фото «СЭ»
Алексей Заварухин обвинил Максима Шалунова в том, что тот не извинился за травму вратаря Фукале и теперь ему стоит «бояться» в Челябинске.

Первый матч серии между «Локомотивом» и «Трактором». Концовка второго периода. Нападающий ярославцев Максим Шалунов теряет равновесие и пытается дотянуться до шайбы, которая летит в сторону вратаря гостей Зака Фукале. Шалунов врезается в Фукале, и тот остается лежать на льду. Канадец не может продолжить игру, и его меняет Сергей Мыльников. Как выяснилось позже, этот момент станет самым обсуждаемым в плей-офф КХЛ.

Казалось, что шумиха утихнет после первого матча. Было много споров, специально или нет Шалунов врезался в основного вратаря «Трактора». Обвинять ярославца в умышленном нанесении травмы можно, только будучи болельщиком челябинцев, но после второй игры главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин обратил внимание на другой момент.

 
Вратарь &laquo;Трактора&raquo; Зак Фукале (справа) получил травму после столкновения с&nbsp;нападающим &laquo;Локомотива&raquo; Максимом Шалуновым. «Трактор» начал полуфинал с поражения и потерял основного вратаря? Без Фукале обыграть «Локомотив» нереально

«Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить. Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Да, поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки — даже не постучал по скамейке, по льду. Он был на льду, все это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Игрок получает травму — ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений.

Хоккеист «Локомотива» Максим Шалунов.
Максим Шалунов.
Фото ХК «Локомотив»

Спасибо медицинскому персоналу «Локомотива» — все быстро, четко, посмотрели, какая у него травма. Но само отношение — мы спортсмены, каждый занимается своим делом, у каждого может случиться травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена», — заявил Заварухин на пресс-конференции.

Можно по-разному относиться к речи главного тренера «Трактора», но я бы точно не стал говорить, что Заварухин «поплыл» или что-то в таком духе. Он в первую очередь — хороший психолог, и именно благодаря этому ему удалось объединить команду после ухода Анвара Гатиятулина и собственного назначения. Достаточно посмотреть на кадры, как команда в раздевалке отреагировала на слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что с Заварухина снимается приставка и.о.

Но, как говорит сам Заварухин, надо смотреть глубже. Заявления специалиста похожи на то, что в свое время делал знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью. «90 минут игроки находятся под большим давлением, чем я. Поэтому я делаю все, чтобы до и после игры все давление было направлено на меня», — объяснял Моуринью. Для того чтобы заставить команду проникнуться, он погружал ее в ситуацию «мы против всего мира». Он специально провоцировал конфликты с другими игроками, командами и даже с лигой в целом, а футболисты признавались, что все это улучшает атмосферу внутри и объединяет коллектив.

 
&laquo;Локомотив&raquo; повел в&nbsp;серии с &laquo;Трактором&raquo; 2-0. Потеря вратаря станет для «Трактора» фатальной? «Локомотив» вырвал второй матч и рвется в финал

Повышенное внимание к Шалунову может негативно повлиять на игрока, а снятие груза ответственности со своих подопечных только раскрепостит их. «Локомотив» пока выглядит предпочтительнее, и «Трактор» может вытащить серию только за счет характера. Особенно учитывая отсутствие Фукале. Уверен, что Заварухин понимает это, и его послематчевая тирада — не только эмоции, но и четкое понимание того, зачем это нужно.

Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Зак Фукале
Кубок Гагарина
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
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11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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1. СКА - Автомобилист
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
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2. Металлург Мг - Спартак
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6. Спартак - Металлург Мг
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4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
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4. Трактор - Динамо М
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
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2. Авангард - Локомотив
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0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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1. Металлург Мг - Амур
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6. Амур - Металлург Мг
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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Металлург Мг – Автомобилист
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