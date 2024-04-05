«Магнитка» активировала режим самоуничтожения. Молодой игрок дерзко вырубил заслуженного ветерана и подвел команду

«Автомобилист» сравнял счет в серии, использовав чужие ошибки.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Да Коста — 3 (бол., Голышев), 7:06 — 0:1. Зернов — 5 (Пресс), 27:29 — 1:1. Голышев — 6 (бол., Да Коста, Эберт), 35:56 — 1:2. Да Коста — 4 (бол., Голышев, Баранцев), 37:08 — 1:3. Силантьев — 2 (Я. Хабаров), 51:55 — 2:3. Романцев — 2 (п.в., Голышев), 58:50 — 2:4.

Вратари: Набоков (57:27 — 58:50) — Аликин.

Штраф: 9 — 10.

Броски: 24 (11+7+6) — 21 (6+10+5).

Судьи: Бирин, Наумов.

5 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7350 зрителей.

Счет в серии: 1-1

После горячих обменов мнениями в событийной серии «Локомотив» — «Трактор» о другом полуфинале за пару дней почти все позабыли. Это легко объяснимо. В ней все проходило максимально скучно. «Автомобилист» понял, что должен делать, и с первых минут выглядел живее и агрессивнее, чем в среду.

Екатеринбуржцы не превзошли соперника по качеству игры, но сразу показали умение реализовывать моменты. Пушечный бросок Стефана Да Косты в формате «четыре на три» позволил его команде повести в счете и оказаться в максимальной комфортной для себя ситуации. Игра на контратаках обеспечивала успех «Автомобилисту» в прошлых сериях.

Однако «Магнитка» в отличие от «Ак Барса» и СКА показала себя более обученной командой, которая не сваливается на предсказуемый навал. Хозяева захватили инициативу и действовали разнообразно. Их ответный гол воспринимался настолько закономерно, как снегопад уральской зимой. Это сделал Денис Зернов. Его пример показывает, что надо уметь ждать.

Форвард после подписания нового контракта с «Металлургом» в конце января пропал из поля зрения. На льду он был, но эффективность его пребывания стремилась к нулю. Денис — человек настроения, которому необходимо вдохновение. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин — тренер терпеливый. Ему за это воздалось. Зернов сравнял счет, забросив свою четвертую шайбу в шести последних матчах. В сочетании с молодыми Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым его эффективность резко повысилась.

Вместо того, чтобы на волне успеха забить еще, «Металлург» неожиданно активировал режим самоуничтожения. Не знаю, должен ли теперь нападающий Максим Мухаметов извиняться за дешевый удар локтем в голову на ровном месте перед лидером «Автомобилиста» Сергеем Широковым. Но у своей команды казахстанский форвард, получивший большой штраф, точно обязан попросить прощения за безответственный поступок. Он стоил «Магнитке» двух пропущенных шайб и привел к поражению.

Арбитры чуть позднее пожалели хозяев, не став наказывать нападающего Егора Коробкина после видеопросмотра, хотя изначально показалось, что он сфолил. Екатеринбуржцы этому не огорчились и дважды забили, играя пять минут в большинстве, и ушли на второй перерыв с приличным преимуществом.

Снова был хорош Да Коста, который на глазах стирает с себя клеймо некубкового игрока. Его дуэт с Анатолием Голышевым в большинстве крайне опасен.

В третьем периоде картина была максимально предсказуемой — «Металлург» лез вперед, «Автомобилист» ловил соперника на контратаках. Магнитогорцы сумели отыграть одну шайбу и обеспечили горячую концовку. На большее их не хватило. С таким количеством ошибок побеждать крайне тяжело — и в отдельно взятом матче, и серии в целом.