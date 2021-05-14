Ужасный случай на матче детских команд. Зрители в открытую напали на судей

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Переход

Не существует никаких оправданий тому, что «Ак Барс» потерял защитника Альберта Яруллина. Да, возможно, в пятницу у руководства команды появятся аргументы, почему они упустили хоккеиста, но не представляю какие. Местный воспитанник, душа команды, человек, который определял философию клуба, перешел в «Трактор». Да, на хорошие деньги, но их вполне могли бы дать и казанцы. Причем не сейчас, а еще год назад, когда хоккеист просил длительное соглашение, но получил лишь годовой контракт. Исправить это можно было во время сезона, но снова ничего сделано не было. Сейчас ждали, когда защитник завершит Рамадан, забыв о том, что его агент работает каждый день.

На мой взгляд, это недопустимое бездействие. Только не вздумайте говорить о том, что Альберт «не стоит таких денег», не надо упоминать его статистику или считать количество потерь в той или иной встрече. Есть люди, ради которых стоит и раскошелиться. Вы ведь завтра привезете очередного Доуса или Да Косту за сопоставимые суммы, а они через год уедут, да еще и сыграют так, как легионеры этого сезона. Яруллин «Ак Барс» любил и любит, переживает за казанскую команду, каждое поражение для него удар, а он радуется за успех любого хоккеиста клуба.

«Трактор» не берет системообразующего хоккеиста, но системообразующего игрока теряет казанский клуб. И это уже не первый раз. Зачем-то пошли на поводу у Дмитрия Квартальнова, который выдавил Владимира Ткачева, встали на сторону тренера в истории с Эмилем Гариповым, молча наблюдают, как он наплевательски относится к Данису Зарипову. И ради чего? Ладно бы кубки были, но их нет, да и титулы не оправдали бы такой поступок. Просто с титулами легко объяснить любую нелепость. Так что скажут менеджеры?

Поражение

Матч против команды Финляндии завершился первым поражением сборной России в рамках Евротура. Но настаиваю на том, что тут не важен счет, не ради побед находимся в Чехии. Однако 1:4 от сборной, которая по составу ничуть не сильнее нашей (автор дубля Карьялайнен провалился в «Сочи), заставляет задуматься. Пошли провалы в обороне. Парней можно понять, ведь накануне объявили, что из НХЛ едет несколько защитников, а они в любом случае пересекают Атлантику не просто так. Может быть, это ударило по духу хоккеистов. Типа, ну все понятно, биться не стоит, замену нашли. Но пассивность атаки этим объяснить нельзя.

В конце концов, из НХЛ едут лишь Михаил Григоренко и Александр Барабанов. Но ничего и не выходило в атаке. Уверен, что сейчас скажут про нагрузки, про то, что на пик формы надо выходить к стартовому матчу на турнире. Все это понятно. Но усталость незаметна, когда видно желание. Однако нанесли всего 23 броска. Это очень мало.

Появились и другие новости. Так, защитник Никита Зайцев не сможет приехать в Латвию из-за травмы. И он ничего не придумывает. В НХЛ Никита с неохотой обращается к врачам, но лето тратит на свое здоровье, да и по дочкам соскучился, они к нему в Канаду летать не могут. Под вопросом участие в турнире Сергея Толчинского, а он бы своей энергией очень помог команде. У форварда «Авангарда» простуда, которая пока не проходит, а еще же надо восстановиться.

Скандал

Очередной ужасный случай произошел на хоккейном матче. В перерыве игры на Кубок Москвы между 11-летними игроками «Руси» и «Витязя» зрители напали на арбитров матча. Хорошо, что обошлось без жестоких последствий, тем не менее один из судей написал заявления в полицию и снял побои.

Удивительно, но это были даже не родители игроков. Один из зрителей начал кричать на арбитров из-за заброшенной шайбы, тот посоветовал замолчать, человек спустился — и началась драка. Один из участников потасовки — молодой вратарь НМХЛ из «Россоши» Егор Вельмакин, второй — его отец. Оба не стали прятаться, ответили на вопросы, но их аргументацию я понять не могу. Мол, постарались обратить внимание судей на нарушение правил во время гола, затем им что-то послышалось, и они напали.

Рассказывается это так, словно это нормальное поведение в обществе. Но это не так. Во-первых, надо держать себя в руках. Во-вторых, показатель ума — избегать драк. Но это все общепринятые нормы поведения.

Беспокоит, что на всех уровнях, на всех соревнованиях всегда начинают в чем-то обвинять арбитров, ругают их, а потом нападают. Хотел бы напомнить, что Сергей Кулаков или Виктор Гашилов не будут работать на первенстве Москвы. Там те, кто начинает карьеру, учится, получает опыт. Они могут ошибаться, что-то пропускать и это нормально. За тем, насколько качественно они работают, следят совершенно другие люди, все матчи записываются на видео и разбираются. И уж не зрителям, родителям или тренерам решать, как трактовать тот или иной момент. Идите так вмешайтесь в работу полицейского, врача или инженера. А хоккейные судьи считаются кем-то вроде вешалки, которая и не человек вообще, а функция. Это надо менять, возможно, за счет жестких наказаний.