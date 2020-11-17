Знарок: «Я бы не сказал, что «Спартак» сейчас сильно на подъеме»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Я бы не сказал, что «Спартак» сейчас сильно на подъеме. Но мы стараемся, неплохо поработали в паузе. Моментами играем правильно. Трудно сказать, почему в первой половине игры было много удалений. Где-то неправильно выбирали позицию. В зоне атаки удаления вообще непростительные», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.