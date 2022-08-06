Знарок прокомментировал разгромную победу «Ак Барса» над «Нефтяником»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своего клуба над альметьевским «Нефтяником» (6:1) из ВХЛ в контрольном матче.
— Пока трудно сделать какие-то выводы, провели первый матч. Пока мы еще тяжелые, нагрузочный период еще идет. В целом, вроде бы, неплохо, но есть нюансы, которые нужно подтягивать.
— «Ак Барс» никогда так крупно не обыгрывал «Нефтяник» в таких товарищеских матчах. За что так сегодня?
— Пришел новый тренер, новый состав у нас, ребята хотят показать себя. Я бы не сказал, что был какой-то такой настрой.
— Даже была драка в концовке матча.
— Это хоккей. Я не знаю, какие там отношениях между ними.
— Установки сыграть по-дружески не было?
— А что вы имеете ввиду? Вничью сыграть? Не понимаю, для чего это нужно. И «Нефтянику», и нам нужно готовиться к сезону. Такие игры можно провести в середине сезона: еще раз приехать на буровую, сыграть для зрителей 10:10. В качестве новогоднего шоу, может быть.
— В какой форме находится Хованов, который только недавно присоединился к команде?
— Пока ни в какой. Он только приехал, не проходил с нами сборы. Мы ему даем возможность проявить себя, а как дальше будет — от него зависит.
— Кагарлицкий и Шипачев выходили в третьем периоде в меньшинстве. Они и по ходу сезона будут играть?
— Они и первом периоде играли в меньшинстве. По ходу сезона тоже будут играть, а почему нет? Нагрузка? У нас все четыре звена играют в меньшинстве. В плане ротации у нас очень хорошая ситуация.
— Есть ли новости по восстановлению Лукоянова?
— Еще месяц-полтора точно не будет играть.
— Радулова и по ходу сезона в большинстве будете использовать под воротами?
— Да. Он и в НХЛ играл под воротами. Есть варианты, когда они с Шипачевым могут меняться местами. Радует, что в большинстве у них много вариантов. Они — творческие ребята.
— Сильно изменится состав на завтрашний матч с «Нефтехимиком»?
— Да. Звено Шипачева не будут играть, молодые выйдут. Две игры подряд после таких нагрузок тяжело проводить.
Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет завтра, 7 августа против «Нефтехимика». Начало — в 15.00 (мск).
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