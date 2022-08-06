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Сегодня, 20:51

Знарок прокомментировал разгромную победу «Ак Барса» над «Нефтяником»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своего клуба над альметьевским «Нефтяником» (6:1) из ВХЛ в контрольном матче.

— Пока трудно сделать какие-то выводы, провели первый матч. Пока мы еще тяжелые, нагрузочный период еще идет. В целом, вроде бы, неплохо, но есть нюансы, которые нужно подтягивать.

— «Ак Барс» никогда так крупно не обыгрывал «Нефтяник» в таких товарищеских матчах. За что так сегодня?

— Пришел новый тренер, новый состав у нас, ребята хотят показать себя. Я бы не сказал, что был какой-то такой настрой.

— Даже была драка в концовке матча.

— Это хоккей. Я не знаю, какие там отношениях между ними.

— Установки сыграть по-дружески не было?

— А что вы имеете ввиду? Вничью сыграть? Не понимаю, для чего это нужно. И «Нефтянику», и нам нужно готовиться к сезону. Такие игры можно провести в середине сезона: еще раз приехать на буровую, сыграть для зрителей 10:10. В качестве новогоднего шоу, может быть.

 — В какой форме находится Хованов, который только недавно присоединился к команде?

— Пока ни в какой. Он только приехал, не проходил с нами сборы. Мы ему даем возможность проявить себя, а как дальше будет — от него зависит.

— Кагарлицкий и Шипачев выходили в третьем периоде в меньшинстве. Они и по ходу сезона будут играть?

— Они и первом периоде играли в меньшинстве. По ходу сезона тоже будут играть, а почему нет? Нагрузка? У нас все четыре звена играют в меньшинстве. В плане ротации у нас очень хорошая ситуация.

— Есть ли новости по восстановлению Лукоянова?

— Еще месяц-полтора точно не будет играть.

— Радулова и по ходу сезона в большинстве будете использовать под воротами?

— Да. Он и в НХЛ играл под воротами. Есть варианты, когда они с Шипачевым могут меняться местами. Радует, что в большинстве у них много вариантов. Они — творческие ребята.

— Сильно изменится состав на завтрашний матч с «Нефтехимиком»?

— Да. Звено Шипачева не будут играть, молодые выйдут. Две игры подряд после таких нагрузок тяжело проводить.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет завтра, 7 августа против «Нефтехимика». Начало — в 15.00 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
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Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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