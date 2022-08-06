Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина на нападающем СКА Матвее Мичкове.

— На турнире в Сочи Матвей Мичков попал под сокрушительный прием Алексея Емелина. Были у вас такие случаи?

— Слава Богу, не было. Но всегда надо быть начеку. В отличие от Матвея, я в КХЛ ранее не играл, но разница в уровне силовых приемов уже была видна на примере регулярного чемпионата МХЛ и плей-офф.

Всегда надо быть сосредоточенным на игре. Немного расслабишься и получишь травму. А силовые приемы были, есть и будут. От них не убежишь.

— Встречи у борта с каким игроком вы хотели бы избежать?

— Да с тем же Емелиным. Уверен, мало приятного. Не хочу под него попадать, — приводит слова Гуляева Sport24.

По предварительным данным, Мичков получил растяжение связок, срок восстановления займет от 10 до 14 дней.