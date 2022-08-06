Хованов объяснил возвращение в «Ак Барс»: «Сменился и главный тренер, и генменеджер»
Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с альметьевским «Нефтяником» из ВХЛ (6:1) и возвращение в казанский клуб.
— В первом матче всегда тяжеловато вкатываться, в первом периоде продышались, во втором-третьем нашли свою игру и счет показал это. Хорошо сыграли. Здорово, что начали с победы. Играть в меньшинстве было не то, что непривычно... Я знаю, как играть в меньшинстве, и это хорошо, когда доверяют тренера. Нужно оправдывать доверие, неплохо смотрелись в меньшинстве.
Я постоянно в Казани ходил в зал и на лед. Нанял тренеров, с Андреем Свечниковым постоянно тренировались, и провел 7-8 дней с командой. Стал чувствовать себя лучше, набираю с каждым днем. летом всегда немного тяжеловато. Буду набирать и к началу чемпионата подойду в хорошей форме.
Драфт отказов для меня не был неожиданностью. Мы все лето общались с ними, меня пытались обменять. До последнего момента мне говорили приезжать, но я с агентом и семьей решили что, что лучше перезапустить карьеру чуть-чуть. вернуться в Россию. Новый тренерский штаб. Дома всегда хорошо. Сейчас главное доказывать с каждым днем и показывать свои лучшие качества.
Что в прошлом году не остался не пожалел. Сезон в АХЛ многое мне дал, я понял, над чем работать. Никогда не жалею, нужно двигаться вперед. Новый этап в карьере. Буду заново доказывать надобность команде. Я всегда хотел отдать дань своему родному клубу за то, что меня воспитали. Я счастлив здесь. Сейчас пришел, потому что и тренер сменился, и генеральный менеджер новый. Решил попробовать дома. Дома всегда хорошо. Здесь близкие и друзья. Смотрю только вперед и стараюсь двигаться дальше", — сказал Хованов.
Отметим, что в прошлом сезоне Александр не смог проявить себя в КХЛ у Дмитрия Квартального, после чего отказался играть в ВХЛ. За 22 игры в АХЛ он набрал всего пять очков.
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|1/2 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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ЦСКА - Локомотив
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