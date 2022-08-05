Знарок посетил с игроками «Ак Барса» нефтяную буровую: «Простой народ, работящий»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал экскурсию для своей команды на нефтяную буровую главного спонсора клуба компании «Татнефть».

«Первый раз в жизни здесь. В других клубах не было у меня нефтяных спонсоров, нас в другие места возили. Я раньше только в фильмах видел буровую, в Сибириаде. В жизни все совсем иначе, объяснили, показали. Теперь начинаю все это понимать. Так что очень понравилось, понял какой это тяжелый труд. Сказали, что приезжают сюда вахтой на восемь дней, в жару, смены по 12 часов... Тяжело. Но необходимо. С людьми пообщались, с бурильщиками. Сразу видно, хороший народ, простой, работящий. Любит хоккей, уважает, болеет. Это очень нужно было для команды, чтобы они знали и понимали. Это действительно тяжелый труд», — приводит слова Знарка корреспондент «СЭ».

Олег Знарок готовится к своему дебютному сезону в качестве главного тренера казанцев.