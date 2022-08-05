Ларионов-младший о работе с отцом в «Торпедо»: «Он очень строгий тренер и ко мне относится жестче, чем к другим»

Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший, сын главного тренера нижегородской команды, рассказал о работе со своим отцом в клубе.

«Он очень строгий тренер и ко мне он относится жестче, чем к другим ребятам. Но мне это нравится. Я такой человек и игрок — буду работать больше и выкладываться сильнее, если тренер относится жестче. А я хочу становиться только лучше. Если все домой, тогда я должен пойти в зал. Такой у меня принцип», — приводит «РБ Спорт» слова Ларионова-младшего.

В мае Игорь Ларионов возглавил «Торпедо». Свой пост специалист занял в июле 2022 года. Сегодня нижегородский клуб обыграл «Трактор» в товарищеском матче (7:2). Дублем в игре отличился 23-летний форвард Ларионов-младший. Днем ранее нижегородский клуб также обыграл коллектив из Челябинска (6:2).