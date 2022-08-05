Мишарин поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ

Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин заявил, что следующий сезон КХЛ будет тяжелее из-за отсутствия пауз на Евротур.

«Больше матчей, меньше времени на восстановление. Постоянные паузы на Евротур, если честно, мешали. Четыре раза за сезон по полторы недели только тренироваться — не самый оптимальный график. Если этот сезон пройдет нормально, то можно еще и игр добавить, и российских команд. Чем больше матчей, тем интереснее и для команд, и для болельщиков, а значит и для лиги», — приводит слова Мишарина пресс-служба КХЛ.

В мае 37-летний Мишарин продлил контракт с нижегородским клубом на 1 сезон. На счету защитника 2 (0+2) очка в 23 встречах за «Торпедо» в прошедшем сезоне. Мишарин выступает за нижегородцев с 2019 года.

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогло выйти в плей-офф.