Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» после возвращения команды с выезда

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды с выезда.

22 ноября казанцы сыграют в гостях с «Барысом», после чего вернутся домой.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 32 матчах.