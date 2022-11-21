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Сегодня, 23:09

Тамбиев — о матче с «Нефтехимиком»: «Мы сегодня на гол не наработали»

Мария Гусева
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обе команды как-то без эмоций сыграли, что мы, что соперник. Игра шла до гола. Соперник реализовал большинство, мы свое не смогли. У нас четвертый матч на выезде, мы уже были не так свежи, не так резки. Моменты создавали, но не смогли. Не буду оригинален — с нулем голов тяжело выиграть. Если не забили — значит, целый клубок проблем, а не только усталость. Чтобы забивать, надо многое делать, особенно в такой лиге, как КХЛ. Мы сегодня на гол не наработали, честно скажу. Поездка у нас — как американские горки, то так, то сяк. Сложная поездка. В приниципе, доволен, что везем домой 50 процентов очков», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Адмирал» располагается на 4-й строчке с 42 очками.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Леонид Тамбиев
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