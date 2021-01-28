Знарок — об игре Гудачека: «Не думаю, что к нему могут быть какие-то претензии»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Зачем во втором периоде вы взяли тайм-аут?
— А вы как думаете? Мы переиграли смены, нас зажали.
— Как прокомментируете игру вратаря Юлиуса Гудачека? Он сегодня сделал несколько хороших сэйвов, но пропустил курьезный гол от Егора Яковлева.
— Не сказал бы, что это курьезная шайба. Таких забивают очень много. Да, игрок попал. Но Юлиус играет нормально, были моменты, когда он выручил нас. Не думаю, что к нему могут быть какие-то претензии.
— Как будете настраиваться на ближайшие матчи, и в чем команде нужно прибавлять?
— Нужно прибавить в реализации моментов. Сегодня во втором периоде у нас их было предостаточно: и «один в ноль» выходили, и «два в один». Могли во втором периоде все решить.
— Как самочувствие Павла Медведева? Сможем его увидеть в этом сезоне?
— Самочувствие не очень. Не знаю, сможет он сыграть в этом сезоне или нет. Это зависит от его восстановления.
(Елизавета Муштакова)
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