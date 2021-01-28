Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня была хорошая, плотная игра, — сказал Чибисов. — Забили свои моменты, не пропустили. Шесть побед подряд? Мы просто играем в командный хоккей. У нас хорошо это получается. Стараемся это продолжать и выигрывать от матча к матчу.

В моменте с третьим голом я попал слета. Много играл в лапту, выигрывал область в детстве. Как мне сказал один тренер, в теннис ты играешь лучше, чем в хоккей.

Два матча за месяц со «Спартаком»? Сегодня игра была сложнее. Соперник бежал, всегда прессинговал. Надо отдать им должное — они здорово играли. Просто мы забили свои моменты, а они — нет.

Стараюсь прогрессировать от матча к матчу и работать над собой. Уже тренеры, наверное, видят какие-то изъяны, могут где-то подсказать. Мое дело — работать.

Честно, за таблицей не слежу. Нужно просто выигрывать каждый матч, а место не заставит себя ждать. Какой смысл следить, нервничать, переживать? Надо выходить и выигрывать, а не следить за сводками».

(Михаил Скрыль)