Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал «СЭ» выездную победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая, плотная игра, — сказал Воробьев. — Было много борьбы, единоборств. Берем два очка и готовимся к следующему матчу.

Секрет преображения Андрея Чибисова? У него огромный потенциал. Он молодец, что сейчас его раскрывает. В начале сезона мы убеждали его, что, если он будет делать правильные вещи, его очень сложно остановить. Сейчас он их делает правильно, поэтому у него все получается.

Всего одно поражение в январе? Всегда есть над чем работать. Действительно, январь мы провели прилично. Впереди пауза, будет пару дней, чтобы отладить некоторые детали. Здорово, что удалась длительная победная серия. Но расслабляться не надо — надо продолжать работать.

(Елизавета Муштакова)