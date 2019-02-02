Зинэтула Билялетдинов: "При счете 4:0 пропустили три ненужные шайбы"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:3) отметил, что команда потеряла концентрацию. По его словам, нужно исправлять допущенные ошибки.

- Мы серьезно готовились к этой игре и в начале играли достаточно аккуратно, строго - никаких серьезных предпосылок не было, - цитирует Билялетдинова официальный сайт "Спартака". - Затем допустили ошибки - концентрация ушла, и при счете 4:0 пропустили три ненужные шайбы. Будем исправлять свою игру и готовиться к следующей.