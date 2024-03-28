Жамнов — о поражении от «Металлурга»: «Наши ошибки привели к такому результату после первого периода»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (3:5).
— Игра у нас не получилась, от этого и результат, — приводит слова Жамнова официальный сайт «Металлурга». - Игры по-разному складываются, моментами забить не можем, вратари здорово играют, иногда — реализация, от сюда и результат.
— Можно хоть как-то логически объяснить, почему четные матчи серии получаются засушливыми, а не четные: 4, 7, 8 голов?
— Я не знаю, я не звездочет (смеется).
— «Спартак» традиционно пытается энергично начинать все пять встреч. Просто с разным результатом, это все объяснимо. Что сегодня конкретно в первом периоде не хватило, почему такой провальный результат?
— Игровая дисциплина, начали делать то, что не нужно делать, от этого пошли ошибки, контратаки и голы. Это чисто наши ошибки привели к такому результату после первого периода.
— Вы оставили в запасе своего ветерана Илью Ковальчука, самого прославленного. Ему тяжело столько матчей подряд проводить?
— Просто дали передышку, понимаем, решили ввести новых ребят свежих, не сработало, скажем, так.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|5 : 3
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|2 : 3