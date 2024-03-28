Жамнов — о поражении от «Металлурга»: «Наши ошибки привели к такому результату после первого периода»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (3:5).

— Игра у нас не получилась, от этого и результат, — приводит слова Жамнова официальный сайт «Металлурга». - Игры по-разному складываются, моментами забить не можем, вратари здорово играют, иногда — реализация, от сюда и результат.

— Можно хоть как-то логически объяснить, почему четные матчи серии получаются засушливыми, а не четные: 4, 7, 8 голов?

— Я не знаю, я не звездочет (смеется).

— «Спартак» традиционно пытается энергично начинать все пять встреч. Просто с разным результатом, это все объяснимо. Что сегодня конкретно в первом периоде не хватило, почему такой провальный результат?

— Игровая дисциплина, начали делать то, что не нужно делать, от этого пошли ошибки, контратаки и голы. Это чисто наши ошибки привели к такому результату после первого периода.

— Вы оставили в запасе своего ветерана Илью Ковальчука, самого прославленного. Ему тяжело столько матчей подряд проводить?

— Просто дали передышку, понимаем, решили ввести новых ребят свежих, не сработало, скажем, так.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.