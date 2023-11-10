Жамнов, Кудашов, Разин и Кравец возглавят команды дивизионов на Матче звезд КХЛ
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена главных тренеров команд Матча звезд КХЛ-2023. Ими стали Алексей Жамнов («Спартак»), Алексей Кудашов («Динамо» Москва), Андрей Разин («Металлург») и Михаил Кравец («Авангард»).
Жамнов станет главным тренером команды дивизиона Боброва. В этом сезоне «Спартак» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.
Участник первого Матча звезд лиги в 2009 году Кудашов возглавит команду дивизиона Тарасова. «Динамо» только по дополнительным показателям уступает «Спартаку» в турнирной таблице.
Разин станет главным тренером команды дивизиона Харламова. В сезоне-2023/24 магнитогорцы идут в топ-3 на Востоке, выиграв 17 матчей из 29.
Кравец возглавит команду дивизиона Чернышева. «Авангард» выиграл 17 из 28 матчей, омичи занимают четвертую строчку.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
|12
|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|10.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|10.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|0 : 3
|10.11
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|1 : 2
|10.11
|16:30
|
Барыс – Куньлунь РС
|1 : 2
|10.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|10.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -