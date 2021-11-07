«Адмирал» по буллитам одолел «Витязь» с минимальным счетом
19:34
«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Владивостока выиграла по буллитам — 1:0.
«Адмирал», проигравший предыдущие шесть матчей, набрал 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» идет последним на Западе (22 очка).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Вл. Ушенин.
Вратари: Ежов — Серебряков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (6+9+5+0) — 36 (7+11+16+2).
Судьи: Лаврентьев, Раводин.
7 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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