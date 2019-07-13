Зернов рассказал о стычке с Захарчуком

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов признался, что извинился перед защитником "Адмирала" Степаном Захарчуком​ после силового приема по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ (2:0) в сезоне 2018/19.

– Зато в прошлом году вы вырубили самого Степана Захарчука. С тех пор о вас слава идет по стране. Теперь все называют вас самым сильным в КХЛ. Кстати, в "Куньлунь" приедет тафгай.

– О, мой клиент. Покажете потом его, разберусь.

– Только если издалека.

– С Захарчуком действительно немного смешно получилось. Не для него, а сама ситуация. Вижу, он принимает шайбу и едет прямо на меня. Я и встретил.

– Мы как-то разговаривали со Степаном на эту тему. Он говорит, что не специально наносит травмы, а так получается, ведь соперник старается увернуться. Вы решили не уворачиваться?

– Да нет же, тут совершенно другая ситуация. Он был с шайбой, я вижу – идет на меня, ну и решил подкатиться, вот, думаю, как удобно. И получилось, что в голову ему попал. Испугался сразу, сейчас, думаю, дисквалификацию впаяют матчей на десять. А на дворе февраль, у нас борьба за высокое место в конференции, впереди плей-офф. Спасибо Максиму Сушинскому и Бобу Хартли за то, что отстояли меня. Дали одну игру – считайте повезло.

– А еще Захарчук говорил, что никогда не сердится на тех, кто против него играет жестко на льду.

– Так и есть. После игры я разговаривал с братьями Стрельцовыми и тут Степан идет. Я подошел, спросил, как дела, извинился. А он сразу, мол, все нормально, бывает. Никакой агрессии, злобы я не заметил. Но потом я выслушивал от своих ребят в раздевалке! Почти каждый вспомнил этот момент. (Алексей Шевченко)

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