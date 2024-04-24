Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина и поедет на обследование в Германию

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов в интервью «СЭ» рассказал о травме, полученной во время финала Кубка Гагарина.

«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма. Последние два матча провел с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал Зернов «СЭ».

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс». «Локомотив» во второй раз в своей истории играл в финале и снова проиграл.