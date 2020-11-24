Заявление «Авангарда» об инциденте с тренером Курдиным, который напал на арбитра

В «Авангард» поступила информация об инциденте, который произошел в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния», сообщает официальный Twitter клуба.

? В хоккейный клуб «Авангард» поступила информация об инциденте, который произошел в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». pic.twitter.com/uQ1nBWtmPL — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 24, 2020

«Участником событий стал Геннадий Курдин — главный тренер филиала Хоккейной Академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе, — говорится в сообщении. — ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее».

Участником событий стал Геннадий Курдин — главный тренер филиала Хоккейной Академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе.



ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее. — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 24, 2020

22 ноября в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния» тренер «ястребов» Геннадий Курдин после удаления одного из своих игроков, в результате которого его команда осталась в ситуации «3 на 5», выразил недовольство решением судей, используя нецензурную брань. Счет в середине третьего периода при этом был 4:0 в пользу «Авангарда».

Судьи не отреагировали на реакцию тренера, игра продолжилась. Курдин продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, за что получил удаление до конца игры. Однако тренер отказался покидать скамейку, равно как и продолжить матч, после чего судьи вынуждены были отправить команды в раздевалку.

В подтрибунном помещении Курдин вместе со своим помощником настиг арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров. По данным «СЭ», пострадавших в результате нападения нет.