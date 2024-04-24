Завгородний продлил контракт с «Адмиралом» еще на один сезон

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Одностороннее соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на год.

В команде Завгородний выступает с декабря 2023 года в результате обмена с «Сочи».

В текущем сезоне форвард провел 55 матчей и набрал 22 (8+14) очка. Всего в КХЛ он отыграл 129 встреч и набрал 47 (19+28) баллов.