Заварухин считает, что «Сибирь» не реализовала преимущество в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Слабое начало, сделали ошибки и привезли себе голы. Создали много моментов, в третьем периоде перебросали 23-3, но не реализовали их. Я верю в команду, и мы будем бороться до последней игры. Руохомаа подводит? Мы в раздевалке разберемся, не хочу выносить оттуда информацию», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого поражения «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» с 42 очками, а китайский клуб покинул последнее место в конференции, обойдя «Нефтехимик» (29 очков).