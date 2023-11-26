Заварухин — о победе над «Ладой»: «44 броска — количество, которое надо переработать в качество»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).
«Хорошее начало, контроль шайбы был, команда сыграла по заданию, выполнила то, что просили. 44 броска — количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках уделить этому вниманию. Изменили бригады большинства, где-то сработало, но не хватило третьего гола. Полный дворец, спасибо болельщикам, ребята полностью отдавались.
Гуркин и Ли на драфте отказов? Что-то не оправдали, если на драфте отказов. Подробности не хочется комментировать. Мы пользуемся ребятами из «Горняка»: вышел Баранов, у которого форма улетела в Самару, ему пришлось за ней слетать. Парень ловил на себя шайбу, выполнил себя роль. Усиление — вопрос скорее к директору клуба и спортивному директору», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Лада» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 42 очками — на шестой строчке.
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|22
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|Ак Барс
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|10
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|9
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|И
|В
|П
|О
|1
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|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -