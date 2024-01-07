Заварухин о поражении «Автомобилиста» от «Ак Барса»: «Не хватало трафика перед вратарем, чернового гола»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошо начали матч, хорошая атака была на старте игры, хороший гол забили. Потом пропустили непонятную шайбу. В первом периоде «Ак Барс» больше бросал, но мы неплохо подчищали. Во втором периоде пропустили решающий гол, была череда удалений, и соперник одно большинство в итоге реализовал. В третьем периоде у нас были моменты, немного не дожали, не хватило чернового гола. А так — много борьбы, полный стадион, отличный матч. В целом, мы неплохо проходили третью зону, не хватило трафика перед вратарем. Понимали, что соперник сыграет по заданию», — сказал Заварухин.
«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 50 матчах.
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|15
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|Куньлунь РС
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|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
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|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
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|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
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|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
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|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
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|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0