Еременко, Зарипов и Попов претендуют на приз КХЛ «За верность хоккею»
КХЛ на своем сайте объявила имена номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/22.
На награду претендуют вратарь Александр Еременко («Динамо»), а также форварды Данис Зарипов («Ак Барс») и Александр Попов (ЦСКА).
В прошедшем чемпионате 42-летний Еременко одержал 251-ю победу в составе «Динамо» и побил клубный рекорд Владимира Мышкина. В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трехкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный MVP плей-офф Еременко объявил о завершении карьеры.
41-летний Зарипов забросил свою 430-ю шайбу в чемпионатах страны и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова. Также Зарипов стал первым хоккеистом, который провел 1300-й матч в отечественных чемпионатах.
41-летний Попов провел не так много матчей в регулярном чемпионате. Его тройка с Андреем Светлаковым и Максимом Соркиным сыграла ключевую роль в успехе в серии финала конференции со СКА, а в решающем седьмом матче финала Попов забросил победную шайбу и заслуженно получил приз самому ценному игроку плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4