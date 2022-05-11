Еременко, Зарипов и Попов претендуют на приз КХЛ «За верность хоккею»

КХЛ на своем сайте объявила имена номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/22.

На награду претендуют вратарь Александр Еременко («Динамо»), а также форварды Данис Зарипов («Ак Барс») и Александр Попов (ЦСКА).

В прошедшем чемпионате 42-летний Еременко одержал 251-ю победу в составе «Динамо» и побил клубный рекорд Владимира Мышкина. В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трехкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный MVP плей-офф Еременко объявил о завершении карьеры.

41-летний Зарипов забросил свою 430-ю шайбу в чемпионатах страны и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова. Также Зарипов стал первым хоккеистом, который провел 1300-й матч в отечественных чемпионатах.

41-летний Попов провел не так много матчей в регулярном чемпионате. Его тройка с Андреем Светлаковым и Максимом Соркиным сыграла ключевую роль в успехе в серии финала конференции со СКА, а в решающем седьмом матче финала Попов забросил победную шайбу и заслуженно получил приз самому ценному игроку плей-офф.