Защитник «Трактора» Телегин спровоцировал драку с капитаном «Салавата Юлаева» Паниным

Защитник «Трактора» Сергей Телегин подрался с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным в четвертом матче серии между командами в первом раунде Кубка Гагарина.

Игра проходит в Челябинске. «Трактор» ведет в серии после трех первых матчей (2-1).

Драка произошла в первом периоде матча. Телегин был недоволен силовым приемом Панина против нападающего «Трактора» Джека Родевальда, после чего 23-летний защитник догнал 38-летнего капитана соперника и спровоцировал драку.

Оба игрока получили штраф за участие в драке, а Телегин также получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Во втором матче серии форвард «Трактора» Бадди Робинсон ударил Панина. СДК КХЛ оштрафовал американца.