ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Локомотив» на выезде победил ЦСКА в овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2 ОТ. Счет в серии стал 2-1 в пользу клуба из Ярославля.

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