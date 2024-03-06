«Северсталь» встретится со «Спартаком» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта в Череповце и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» — 7:3. Московский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-1.

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