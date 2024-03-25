Форвард «Северстали» Аймурзин — о вылете из Кубка Гагарина: «Обидно!»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о переживаниях команды из-за вылета из Кубка Гагарина.

«Каждый по своему переживал это поражение. Обидно! Знаете, такое самокопание началось, что мог сделать больше, могли забивать больше, где-то сыграть по-другому. Сейчас, наверное, не то чтобы отпустило, но пришло понимание, что вылетели», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

«Северсталь» уступила в пятиматчевой серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартаку» (1-4).

В нынешнем плей-офф 21-летний Аймурзин набрал 7 (4+3) очков в 5 играх.