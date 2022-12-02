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Сегодня, 23:06

Самый результативный защитник «Сочи» перейдет в СКА

Михаил Зислис
Обозреватель
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Никита Зоркин.
Фото ХК&quot; Сочи&quot;

Самый результативный защитник «Сочи» Никита Зоркин перейдет в СКА.

В активе 22-летнего игрока 10 (4+6) очков в 27 матчах нынешнего чемпионата.

Напомним, что Зоркин уже выступал за СКА ранее. В сезоне-2020/21 он провел за питерский клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В прошлом сезоне на его счету было 2 голевых паса в 37 матчах за «Сочи».

ХК СКА
ХК Сочи
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