Самый результативный защитник «Сочи» перейдет в СКА

Самый результативный защитник «Сочи» Никита Зоркин перейдет в СКА.

В активе 22-летнего игрока 10 (4+6) очков в 27 матчах нынешнего чемпионата.

Напомним, что Зоркин уже выступал за СКА ранее. В сезоне-2020/21 он провел за питерский клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В прошлом сезоне на его счету было 2 голевых паса в 37 матчах за «Сочи».