«Сибирь» забросила семь шайб в ворота «Куньлуня»

«Сибирь» одержала крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Новосибирцы разгромили соперника со счетом 7:2.

3 (1+2) очка набрал нападающий «Сибири» Александр Шаров.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)

Голы: Шаров — 10 (Пьянов, Мерфи), 14:50 — 0:1. Шашков — 2 (Комаров), 16:01 — 0:2. Вонг — 11 (Йип, П. Фу), 22:20 — 1:2. Голубев — 7 (Шаров, Шенфельд), 24:08 — 1:3. Мерфи — 5 (Пьянов, Шаров), 32:58 — 1:4. Уэрек — 3 (Йип), 35:56 — 2:4. Чайковски — 3 (бол., Шенфельд), 39:53 — 2:5. Кудако — 2 (Яковлев, Морозов), 47:14 — 2:6. Голубев — 8 (Чайковски), 54:34 — 2:7.

Вратари: О`Брайен — Сятери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (7+10+11) — 45 (11+12+22).

Судьи: Букин, Гофман.

4 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.