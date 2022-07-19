Защитник СКА о фаворите сезона: «Ак Барс» вполне может сыграть в финале»

Защитник СКА Рукавишников считает «Ак Барс» одним из фаворитов предстоящего сезона в КХЛ

Защитник СКА Роман Рукавишников назвал фаворитом сезона-2022/23 «Ак Барс», за который выступал в течение трех лет, после чего вернулся в команду из Петербурга.

— Следите за другими командами и переходами? Кто будет фаворитом в новом сезоне?

— СКА. «Ак Барс» собрал серьезную банду. Интересно будет посмотреть за ними. У них сильный главный тренер. Думаю, казанцы вполне могут сыграть в финале.

Сезон-2022/23 в КХЛ начнется 1 сентября в Москве матчем между обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом сезона-2021/22 «Металлургом».