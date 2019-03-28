Защитник СКА Динар Хафизуллин: "ЦСКА забил из ничего"

Защитник СКА Динар Хафизуллин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
– Вам не удалось воспользоваться своим преимуществом. Почему?
– Приятно слышать, что мы имели преимущество по игре. Сорокин хорошо играл – шайба не шла в ворота. Тренеры поставили задачу пробиваться на пятак. В моменте с моим голом хорошо закрыли, Плотников здорово отдал. В принципе во втором голе то же самое было, но его не засчитали.
– Дацюка не хватало?
—Конечно, без него сложно. Ждем его с нетерпением. Надеюсь, во втором матче сыграет.
– Зачем Белов визуально мешал вратарю?
– Гол забить хотел.
– Вы вообще когда-нибудь слышали такую формулировку?
– Я не слышал, что там говорили. Я не видел повтора, может, там действительно нельзя было засчитывать.
– Вы нанесли 37 бросков по воротам ЦСКА. Что мешало забить?
– Они моменты хорошо реализуют, так голы нам забили – ни из чего. У нас где-то неопасные броски были.
– В чем СКА надо прибавить?
– В реализации, голов побольше забить – играли-то в принципе неплохо. (Игорь Еронко)