Капитан «Салавата Юлаева» Панин: «Фортуна светит тем, кто работает»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:4 ОТ).

— Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то можно сказать, что накопилась эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. Обычно, если мы проигрываем, то создаем навал и создаем моменты.

— Почему так случилось?

— Есть определенный накопительный эффект — физический, и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание — мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.

— В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс?

— Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдем. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра — как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.

— Некоторые головы говорят, что у команды начался спад.

— Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось.

«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко).