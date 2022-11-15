Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 ноября, 20:47

Капитан «Салавата Юлаева» Панин: «Фортуна светит тем, кто работает»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:4 ОТ).

— Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то можно сказать, что накопилась эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. Обычно, если мы проигрываем, то создаем навал и создаем моменты.

— Почему так случилось?

— Есть определенный накопительный эффект — физический, и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание — мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.

— В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс?

— Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдем. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра — как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.

— Некоторые головы говорят, что у команды начался спад.

— Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось.

«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко).

Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
0
Читайте также
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мерфи — о поражении от «Сочи»: «У «Салавата» не вышло действовать от себя, соперник этим воспользовался»

Скабелка — о поражении от «Автомобилиста»: «Достаточно неплохой матч»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 31 14 17 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 31 13 18 28
9 Трактор 31 12 19 27
10 Амур 28 11 17 26
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 12:00
Амур – Трактор
 - : -
16.11 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
16.11 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости