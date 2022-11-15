Капитан «Салавата Юлаева» Панин: «Фортуна светит тем, кто работает»
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:4 ОТ).
— Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то можно сказать, что накопилась эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. Обычно, если мы проигрываем, то создаем навал и создаем моменты.
— Почему так случилось?
— Есть определенный накопительный эффект — физический, и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание — мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.
— В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс?
— Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдем. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра — как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.
— Некоторые головы говорят, что у команды начался спад.
— Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось.
«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко).
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|Автомобилист
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|20
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|2
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|17
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|41
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|35
|7
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|29
|12
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|29
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|31
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|Амур
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|26
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
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Амур – Трактор
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|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
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|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -