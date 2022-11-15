Мерфи — о поражении от «Сочи»: «У «Салавата» не вышло действовать от себя, соперник этим воспользовался»
Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Я мог бы чувствовать себя получше. Восстановился после травмы, но получилась не самая лучшая игра, есть к чему стремиться. У меня было небольшое переживание, поэтому старался немного спокойнее подходить к этому матчу.
— Что не получается у «Салавата» в матчах с командами-аутсайдерами?
— Я считаю, что мы должны постараться вернуться на лидирующие позиции в турнирной таблице. Ключевой момент — мы не играли в свою игру, нужно вернуться к этому. Нам немного не повезло, не было того преимущества, которое мы должны получать с первых минут. У нас не вышло действовать от себя, соперник этим воспользовался.
«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко).
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