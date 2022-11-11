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11 ноября, 17:50

Проскуряков: «Конкурент на противоположной стороне площадки, его мне и нужно переиграть. А внутри коллектива что нам делить?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков рассказал, почему в составе команды из Челябинска в нынешнем сезоне уже сыграли несколько вратарей.

— Очень сложный сезон для «Трактора». Почему именно так все складывается?

— Не могу ответить на этот вопрос. Мы, вратари, больше работаем с Георгием Гелашвили, и у нас свой участок работы. Но могу сказать, что равнодушных в команде точно нет, все пашут. Непростые времена случаются и их надо пережить.

— Есть ощущение, что команда способна на большее?

— Тяжелые времена надо пережить, и начнется поступательное движение наверх.

— За недолгое время в «Тракторе» у вас уже сменилось несколько напарников по воротам. Какое осталось впечатление от Эмиля Гарипова? Говорят, он сильно переживал из-за поражений...

— Эмиль — замечательный человек, мы с ним прекрасно общались — и в межсезонье, и в начале чемпионата. А за результат не только он переживал, в команде равнодушных нет.

— В «Тракторе» говорят, что вы выиграли у него конкуренцию.

— Конкурент на противоположной стороне площадки, его мне и нужно переиграть. А внутри коллектива что нам делить? Наоборот, мы — сотрудники, трудимся вместе. Слова «съесть», «переиграть», «подвинуть» не способствуют построению команды и созданию здоровой атмосферы.

— Канадский вратарь Эндрю Хэммонд недолго был в команде, вы успели с ним пообщаться?

— У нас языковой барьер, однако мы общались по рабочим моментам. Ему нужно было время на адаптацию, но Хэммонд уехал рано и не успел это сделать полноценно. Почему он покинул команду — не знаю, я не вникал в эту тему.

— Уже наладили взаимодействие с Алексеем Мельничуком?

— Он русский, с ним, конечно, больше общаемся. Молодой, перспективный пацан, который уже успел съездить за океан и увидеть, как там играют и готовятся. В своем возрасте у него уже есть определенный опыт.

— В системе «Трактора» есть еще свои молодые вратари — Вячеслав Бутеец, Сергей Мыльников и другие. Вы с ним общаетесь, даете советы?

— Со Славкой мы редко сейчас общаемся, а так вместе всю предсезонку прошли, работали в паре. Отличный, открытый, позитивный парень. Сейчас он хорошо выглядит в «Челмете», рад за него. Советы они не спрашивают, скорее, присматриваются — как я работаю, что делаю. Но мне, в свою очередь, тоже интересно понаблюдать за молодыми пацанами. Сравниваешь себя в своем возрасте и думаешь, что у нас такого не было. Сейчас вообще больше доступной информации.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/11/505267.html
Илья Проскуряков
ХК Трактор
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