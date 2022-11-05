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Сегодня, 16:02

Защитник «Салавата Юлаева» Мерфи пропустит матч с «Нефтехимиком» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» из-за травмы.

Об это в своем Telegram-канале написал генеральный директор уфимцев Ринат Бащиров.

«Сегодня не играет Райан Мерфи. В предыдущей игре Райан получил повреждение. Не смог доиграть вторую половину третьего периода. Сроки восстановления определят после обследования в Уфе», — сообщил Баширов.

В нынешнем сезоне Мерфи набрал 12 (2+10) очков в 24 матчах.

Райан Мерфи
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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