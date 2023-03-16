Защитник Пресс покинет «Северсталь», им интересуется четыре клуба КХЛ

Как стало известно «СЭ», шведский защитник Робин Пресс не будет продлевать контракт с «Северсталью».

Активный интерес к игроку проявляют четыре клуба, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями.

В нынешнем сезоне зарплата игрока составляет 30 миллионов рублей.

Пресс стал четвёртым бомбардиром среди защитников по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) в 7 играх плей-офф.