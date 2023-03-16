Защитник Пресс покинет «Северсталь», им интересуется четыре клуба КХЛ
Как стало известно «СЭ», шведский защитник Робин Пресс не будет продлевать контракт с «Северсталью».
Активный интерес к игроку проявляют четыре клуба, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями.
В нынешнем сезоне зарплата игрока составляет 30 миллионов рублей.
Пресс стал четвёртым бомбардиром среди защитников по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) в 7 играх плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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21.03
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
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