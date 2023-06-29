«Спартак» объявил о заключении контракта с форвардом Порядиным

«Спартак» заключил трехлетний контракт с нападающим Павлом Порядиным, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем Павла с подписанием контракта с нашим клубом и желаем успешных выступлений за московский «Спартак»!» — заявили в клубе.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата КХЛ сыграл 67 матчей, набрав 37 (22+15) очков.

Ранее «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на Дмитрия Злодеева, Артема Серикова и денежную компенсацию в «Нефтехимик».