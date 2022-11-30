Защитник минского «Динамо» получил три удаления в одном моменте

Защитник минского «Динамо» Марк Барберио получил 6 минут штрафа в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Причем он умудрился сделать это в одном эпизоде.

Судьи выписали игроку три 2-минутных штрафа за три разных нарушения. В конце второго периода Барберио был удален за «толчок клюшкой» (дважды) и за «удар клюшкой».