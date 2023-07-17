Защитник «Металлурга» Яковлев верит в возможность выиграть Кубок Стэнли
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что не оставляет мысли о попадании в «Тройной золотой клуб».
«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — цитирует хоккеиста «Газета.Ru».
31-летний Яковлев является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014). В «Тройном золотом клубе» оказываются хоккеисты, выигравшие за карьеру Олимпиаду, ЧМ и Кубок Стэнли.
Помимо «Металлурга», защитник выступал за такие команды, как СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Нефтяник» и «Нью-Джерси».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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