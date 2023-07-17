Защитник «Металлурга» Яковлев верит в возможность выиграть Кубок Стэнли

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что не оставляет мысли о попадании в «Тройной золотой клуб».

«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — цитирует хоккеиста «Газета.Ru».

31-летний Яковлев является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014). В «Тройном золотом клубе» оказываются хоккеисты, выигравшие за карьеру Олимпиаду, ЧМ и Кубок Стэнли.

Помимо «Металлурга», защитник выступал за такие команды, как СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Нефтяник» и «Нью-Джерси».