Защитник «Металлурга» Яковлев назвал плюсы хоккея в формате «три на три»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением об игре в формате «три на три».

«Это сделано для болельщиков, потому что все любят смотреть только голы и опасные моменты. Это очень смотрибельно, нравится болельщикам. Да и игрокам нравится в это играть. Сплошные плюсы везде. Статус олимпийского вида? Почему бы и нет?! Я за развитие этого вида хоккея», — цитирует Яковлева «Газета.ru».

Ранее хоккеист заявил, что у него нет ощущения, что сборная России надолго осталась без международных турниров.