Коньков рассказал, кто сыграет в плей-офф КХЛ от Западной конференции

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о конкуренции за попадание в плей-офф в Западной конференции КХЛ.

«Думаю, что на Западе восьмерка уже определена. В то же время «Северстали» и минскому «Динамо» тяжело будет подняться выше седьмого места», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

«Северсталь» занимает 7-е место в таблице «Запада» — 41 очко, минское «Динамо» идет на 8-й строчке (38 очков). «Куньлунь» с 35 очками — на 9-м месте.