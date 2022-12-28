Защитник Хенкель продлил контракт с «Ак Барсом» до 2026 года

Защитник Кристиан Хенкель продлил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба казанцев.

В этом сезоне 27-летний белорус провел за клуб 38 матчей в КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+9».

Хенкель выступает в «Ак Барсе» с 2019 года, до этого он три сезона играл в составе «Динамо» из Минска.