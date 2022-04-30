Защитник Миронов продлит контракт с московским «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Андрей Миронов подпишет новый контракт с московским «Динамо».

27-летний россиянин — воспитанник клуба, и всю карьеру в России провел именно в «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива» и «Салавата Юлаева».

В сезоне-2021/22 Миронов набрал 10 (2+8) очков в 48 матчах за «Динамо» в регулярном чемпионате. В плей-офф хоккеист отличился одним голом в 11 играх.