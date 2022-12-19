Защитник Емелин подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Емелин подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона.

Ранее игрок расторг соглашение с минским «Динамо».

В текущем сезоне КХЛ на счету защитника 38 матчей и девять голевых передач, коэффициент полезности «-13».